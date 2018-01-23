Конец света: Млечный путь может столкнуться с другой галактикой

Ученые предупреждают, что вследствие столкновения двух галактик, Андромеды и Млечного Пути, может наступить конец света. Нет возможности избежать столкновения, а при большем сближении галактики начнут поглощать друг друга.

По сообщению специалистов, сейчас наша галактика Млечный Путь движется по направлению к Андромеде. Столкновение неизбежно, а при большем сближении в нашей Солнечной системе произойдут непоправимые изменения – Земля станет ближе к Солнцу, что повлечет за собой уничтожение всего живого на планете из-за высоких температур.Также произойдет изменение орбит и у других небесных объектов. По прогнозам астрономов, этого следует ждать приблизительно через 1 млрд лет, учитывая небольшую скорость слияния Млечного пути и Андромеды.Ученые также полагают, что существует вероятность, что до момента конца света человечество может и не дожить. Скорость, с которой происходит загрязнение окружающей среды, и с которой уничтожаются пригодные для жизни условия и места обитания человека, значительно превышает скорость слияния галактик.