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| | Остатки древних пивоварен обнаружили в Греции

Остатки древних пивоварен обнаружили в Греции

Вчера, 22:40
Ученые доказали, что древние греки в третьем веке до нашей эры, помимо вина, пили еще и пиво. Об этом свидетельствуют остатки древних пивоварен, найденные в северной и центральной части страны.

Остатки древних пивоварен обнаружили в Греции

 

Во время раскопок в Архонтико, север Греции, и Аргиссе, центр страны, археологи обнаружили остатки зерна, в том числе пророщенного и измельченного. Ученые уверены, что это говорит о том, что греки в древние времена занимались пивоварением. Султана-Мария Валамонти, глава раскопок, предполагает, что такой промысел жители Древней Греции могли перенять из Восточного Средиземноморья, где варение пива было широко распространено. Отмечается, что обнаруженное зерно принадлежит к третьему или второму веку до нашей эры.

Следует отметить, что это не первое доказательство того, что в древние времена люди занимались пивоварением. Так несколько лет назад в Китае были найдены остатки пивоварни, возраст которой насчитывает пять тысяч лет.
Виктория Озерова
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