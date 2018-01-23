Остатки древних пивоварен обнаружили в Греции

Ученые доказали, что древние греки в третьем веке до нашей эры, помимо вина, пили еще и пиво. Об этом свидетельствуют остатки древних пивоварен, найденные в северной и центральной части страны.

Виктория Озерова

Во время раскопок в Архонтико, север Греции, и Аргиссе, центр страны, археологи обнаружили остатки зерна, в том числе пророщенного и измельченного. Ученые уверены, что это говорит о том, что греки в древние времена занимались пивоварением. Султана-Мария Валамонти, глава раскопок, предполагает, что такой промысел жители Древней Греции могли перенять из Восточного Средиземноморья, где варение пива было широко распространено. Отмечается, что обнаруженное зерно принадлежит к третьему или второму веку до нашей эры.Следует отметить, что это не первое доказательство того, что в древние времена люди занимались пивоварением. Так несколько лет назад в Китае были найдены остатки пивоварни, возраст которой насчитывает пять тысяч лет.