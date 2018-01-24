Историки из древнего свитка Мертвого моря узнали о ритуалах секты иудеев

Историки расшифровали текст из свитка Мертвого моря, эти документы называются Курманскими рукописями, которые сообщают о быте и нравах ессеев – представителей секты иудеев. Данная религиозная община появилась во II веке до нашей эры.

Домбровский Сергей

Ученые долго разбирали древние письмена, в итоге лингвистам удалось прочитать еще одну часть текста. В ней рассказывается о календаре, экспертам удалось узнать новые сведения о евреях. Представители секты иудеев отмечали праздники Нового вина и Нового масла. Они веселились после сбора первого урожая. По окончании каждого сезона древние сектанты отмечали «текуфа». В переводе на русский язык это слово означает «период». По словам историков, тексты записывал один из руководителей общины.Однако этот человек допускал ошибки и неточности, поэтому другой иудей вносил свои пометки в рукопись. В итоге там появились слова между строк. Из подобных документов ученые получают информацию о культуре древних христиан. Эти источники являются чрезвычайно важными для исследователей. Лингвистам еще предстоит выяснить много нового, так как далеко не весь свиток расшифрован.