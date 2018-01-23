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| | Ученые нашли и обезвредили токсин широкого действия в яде сколопендры

Ученые нашли и обезвредили токсин широкого действия в яде сколопендры

Вчера, 22:20
Как известно, укус китайской рыжей сколопендры чрезвычайно опасен. Яд, распространяющийся после него, нарушает работу сразу нескольких систем, среди которых нервная, распираторная, кардиоваскулярная. Основным компонентом ее яда является токсин SsTx, однако препарат ретигабин, который принимают страдающие от эпилепсии люди, практически полностью нейтрализует его токсичность.
 

 

Соответствующий факт смогли установить ученые из Китая и США. Как известно, данные виды сколопендр обладают способностью умертвить добычу, размер тела которой существенно превосходит размеры большого хищника. Делают они это с помощью различных ядов и действовать могут коллективно. Их яд опасен даже для человека, ведь может привести к спазму сосудов, ишемии миокарда, острой гипертензии. Если же помощь не оказать вовремя, то вполне вероятен летальный исход.
 
Изучение свойств яда многоножек, его воздействие на жертву и прочие характеристики решили изучить представители вышеупомянутой научно-исследовательской группы. В своей работе они решили применить яд китайской рыжей сколопендры, взрослая особь которой весит не более трех грамм.
 
Вторым участником эксперимента стала мышь, весом более чем в 15 раз больше членистоногого. Когда грызуна подсаживали к сколопендре, она тут же атаковала и уже спустя полминуты мышь была полностью обезврежена.

Николай Офицеров
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