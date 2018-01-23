Учёные: Управление климатом приведёт к катастрофе

Ведущие мировые эксперты прокомментировали теорию тотального управления климатом Земли. По их мнению, шутки с природой могут закончиться для Голубой планеты весьма плачевными последствиями.

Александр Вест

Американские учёные продемонстрировали модель возможных последствий, отображающих результаты управления климатом планеты Земля человеком. Уже не раз учёные высказывались о пользе вмешательства в мировой климат, которое может помочь с проблемой глобального потепления, особенно остро обсуждаемой в последнее время. Однако, по мнению американских специалистов, лучше не вмешиваться в устоявшийся климатический порядок планеты. Эксперты пояснили, что применение искусственного занижения температуры нашей планеты может пагубно сказаться на землях Амазонии, которые, скорее всего, будут скованы засухой.Также эксперты полагают, что многие виды животных попросту вымрут из-за изменения экологических особенностей в их ареалах. Кроме того, специалисты предрекают обильные выделения диоксида серы в земную атмосферу.