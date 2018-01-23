В Сети появились редкие кадры инопланетянина внутри НЛО

Американские уфологи сделали новое сенсационное открытие для всего мира. Охотники за НЛО впервые показали редкие кадры, на которых инопланетяне находятся внутри своих летающих тарелок.

73-летний профессор Роберто Пинотти является автором новой англоязычной книги «Контакты НЛО в Италии», которая появится в продаже уже 1 февраля. В данном издании Пинотти публикует редкие фотографии человекоподобного инопланетянина, а также панель управления внутри летающей тарелки. Зеркальные черно-белые изображения показывают, как всё устроено внутри НЛО. На снимках можно увидеть кабины с сидениями, панель управления и другие объекты.

Светлана Славянская

По словам автора книги, летающая тарелка высадилась в Франкавилле, Италия, на Адриатическом побережье. Именно там ему удалось сфотографировать гуманоидов. Сообщается, что диаметр НЛО составлял 24 метра, а контрольная каюта - 10 метров. Невероятное событие произошло в октябре 1957 года, но до сих пор об этой истории никогда не говорили за пределами Италии.