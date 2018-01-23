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| | В Сети появились редкие кадры инопланетянина внутри НЛО

В Сети появились редкие кадры инопланетянина внутри НЛО

Сегодня, 13:54
Американские уфологи сделали новое сенсационное открытие для всего мира. Охотники за НЛО впервые показали редкие кадры, на которых инопланетяне находятся внутри своих летающих тарелок.

В Сети появились редкие кадры инопланетянина внутри НЛО

 

73-летний профессор Роберто Пинотти является автором новой англоязычной книги «Контакты НЛО в Италии», которая появится в продаже уже 1 февраля. В данном издании Пинотти публикует редкие фотографии человекоподобного инопланетянина, а также панель управления внутри летающей тарелки. Зеркальные черно-белые изображения показывают, как всё устроено внутри НЛО. На снимках можно увидеть кабины с сидениями, панель управления и другие объекты.

 

 

По словам автора книги, летающая тарелка высадилась в Франкавилле, Италия, на Адриатическом побережье. Именно там ему удалось сфотографировать гуманоидов. Сообщается, что диаметр НЛО составлял 24 метра, а контрольная каюта - 10 метров. Невероятное событие произошло в октябре 1957 года, но до сих пор об этой истории никогда не говорили за пределами Италии.
Светлана Славянская
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