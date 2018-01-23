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| | Экстрасенсы отыскали новую дату конца света в Библии

Экстрасенсы отыскали новую дату конца света в Библии

Сегодня, 13:13
Эксперты в области теорий всемирного заговора и подобных явлений заявили о том, что очередная дата конца света намечена уже на июнь нынешнего года. Экстрасенсы заявили, что всему сущему настанет конец уже 24 июня, а доказательство тому – сама Библия.

Экстрасенсы отыскали новую дату конца света в Библии

 

К таким весьма шокирующим выводам пришёл Матье Жан-Марк Родриг, заявивший о скором конце света широкой общественности. По мнению экстрасенса, ключом к данной загадке является отрывок из священного писания, содержащийся в Книге Откровений, где сказано о неописуемой власти 42-го месяца, когда человечество приблизится к концу своего существования. Расшифровав послание в Библии эксперт пришёл к выводу, что новая дата конца света выпала как раз на 2018 год.

По словам экстрасенса, в священном писании не указывается тип катаклизма, или иные особенности конца человечества, однако, он уверен в том, что уже в начале лета всем людям на Земле грозит серьёзная опасность. В Сети уже начали делать ставки на то, прав ли окажется данный специалист.
Александр Вест
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