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| | В Новой Зеландии обнаружили останки гигантской летучей мыши

В Новой Зеландии обнаружили останки гигантской летучей мыши

Вчера, 21:20
Палеонтологи в Новой Зеландии обнаружили останки летучей мыши, обладавшей поистине гигантскими размерами. Согласно сообщению исследователей, найденный вид не известен науке и ни разу не встречался учёным.

В Новой Зеландии обнаружили останки гигантской летучей мыши

 

Дженнифер Уорси объявила о своих правах на обнаруженную находку, назвав найденный вид летучей мыши в честь бога огня Вулкана, почитаемого в древнем Риме, Vulcanops jennyworthyae. После детального анализа костных останков животного специалисты пришли к выводу, что масса тела найденной летучей мыши составляла примерно 40 граммов, в то время как её современные сородичи имеют средний вес примерно в 13 граммов. По сообщению учёных, найденный вид летучих мышей обитал на территории Новой Зеландии ещё около 16 миллионов лет назад.

В Новой Зеландии обнаружили останки гигантской летучей мыши

 

Специалисты утверждают, что особенности строения скелета данной летучей мыши говорят о том, что кроме полёта мышь также могла ползать по земле в поисках пропитания, чему способствовали острые когти на её лапах. Благодаря своим крупным размерам данные рукокрылые проводили большую часть времени на земле, питаясь растительной пищей.
Александр Вест
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