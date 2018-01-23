Под Варшавой в Польше археологи обнаружили подземный кирпичный ход

В начавшемся 2018 году польские археологи уже успели отметиться весьма необычным открытием, обнаружив загадочный подземный тоннель, выложенный из кирпича, прямо под Королевским замком.

Александр Вест

В данный момент польские специалисты обследовали порядка 100 метров обнаруженного тоннеля. Сама находка была зафиксирована ещё в октябре прошлого года, однако, активные работы по её изучению развернулись именно сейчас. Найденный тоннель был проложен прямо к границе садов Висле, а для возведения стенок подземного прохода использовался кирпич. Данное подземелье, по предварительным оценкам экспертов, относится к XIX веку. Заметим, что специалисты не сумели обнаружить ни единого упоминания о данном подземном тоннеле ни в одной из существующих официальных документаций.Эксперты полагают, что данный тоннель возводился как экстренный путь отхода королевских вельмож в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Однако, не исключено также, что подземный ход служил для избавления от кухонных отходов.