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| | Под Варшавой в Польше археологи обнаружили подземный кирпичный ход

Под Варшавой в Польше археологи обнаружили подземный кирпичный ход

Сегодня, 12:57
В начавшемся 2018 году польские археологи уже успели отметиться весьма необычным открытием, обнаружив загадочный подземный тоннель, выложенный из кирпича, прямо под Королевским замком.

Под Варшавой в Польше археологи обнаружили подземный кирпичный ход

 

В данный момент польские специалисты обследовали порядка 100 метров обнаруженного тоннеля. Сама находка была зафиксирована ещё в октябре прошлого года, однако, активные работы по её изучению развернулись именно сейчас. Найденный тоннель был проложен прямо к границе садов Висле, а для возведения стенок подземного прохода использовался кирпич. Данное подземелье, по предварительным оценкам экспертов, относится к XIX веку. Заметим, что специалисты не сумели обнаружить ни единого упоминания о данном подземном тоннеле ни в одной из существующих официальных документаций.

Эксперты полагают, что данный тоннель возводился как экстренный путь отхода королевских вельмож в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Однако, не исключено также, что подземный ход служил для избавления от кухонных отходов.
Александр Вест
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