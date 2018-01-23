В NASA отстранили афроамериканку от миссии на МКС из-за цвета кожи

Американское агентство NASA внезапно отстранило от миссии на МКС астронавта из-за цвета кожи. Сообщается, что несколько месяцев назад астронавта назначили первым членом афроамериканского экипажа на Международной космической станции.

Светлана Славянская

Афроамериканку Жанетт Эппс на днях без объяснений заменили на астронавта Серену Ауньон-Ченсллер. Об этом сообщил брат Жанетт, Генри Эппс на своей страничке в Facebook. Мужчина утверждает, что у его сестры были проблема с другими членами экипажа из-за её цвета кожи. Впоследствии, космическое агентство вынуждено было заменить афроамериканку в миссии на МКС.Напомним, что Жанетт Эппс должна была отправиться на Международную космическую станцию в июне текущего года и стать первым афроамериканским астронавтом на МКС. Брат астронавта в Facebook заявил, что расизм в NASA распространенное явление и с ним необходимо бороться.