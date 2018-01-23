В NASA отстранили афроамериканку от миссии на МКС из-за цвета кожи

Афроамериканку Жанетт Эппс на днях без объяснений заменили на астронавта Серену Ауньон-Ченсллер. Об этом сообщил брат Жанетт, Генри Эппс на своей страничке в Facebook. Мужчина утверждает, что у его сестры были проблема с другими членами экипажа из-за её цвета кожи. Впоследствии, космическое агентство вынуждено было заменить афроамериканку в миссии на МКС.
Напомним, что Жанетт Эппс должна была отправиться на Международную космическую станцию в июне текущего года и стать первым афроамериканским астронавтом на МКС. Брат астронавта в Facebook заявил, что расизм в NASA распространенное явление и с ним необходимо бороться.