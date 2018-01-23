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| | В NASA отстранили афроамериканку от миссии на МКС из-за цвета кожи

В NASA отстранили афроамериканку от миссии на МКС из-за цвета кожи

Сегодня, 12:15
Американское агентство NASA внезапно отстранило от миссии на МКС астронавта из-за цвета кожи. Сообщается, что несколько месяцев назад астронавта назначили первым членом афроамериканского экипажа на Международной космической станции.

 

Афроамериканку Жанетт Эппс на днях без объяснений заменили на астронавта Серену Ауньон-Ченсллер. Об этом сообщил брат Жанетт, Генри Эппс на своей страничке в Facebook. Мужчина утверждает, что у его сестры были проблема с другими членами экипажа из-за её цвета кожи. Впоследствии, космическое агентство вынуждено было заменить афроамериканку в миссии на МКС.

Напомним, что Жанетт Эппс должна была отправиться на Международную космическую станцию в июне текущего года и стать первым афроамериканским астронавтом на МКС. Брат астронавта в Facebook заявил, что расизм в NASA распространенное явление и с ним необходимо бороться.
Светлана Славянская
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