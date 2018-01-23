Школьники из Подольска запустят в космос собственный спутник

Старшеклассники из Подольска запланировали запуск на орбиту собственного спутника. Сборка аппарата будет происходить в городской школе номер 9 во время уроков астрономии, а в космос его направят его уже в ходе одной из программ «Роскосмоса».

Подольские ученики уже научились составлять собственный крайне точный прогноз погоды. Вся информация приходит на три спутниковых сигнала, после чего данные фиксируются школьным центром космического мониторинга. Уже спустя год старшеклассники планируют связаться с разработанным спутником.

«Мы будем связываться с ним таким образом, сможем получать и подавать сигналы. Кроме этого, другой системы управления не будет. Это наиболее простой аппарат, который действует благодаря приемо-передающей схеме», - утверждает учитель, выступивший наставником школьников в данной разработке.

Макет вышеупомянутого спутника готов. Он был распечатан на 3D-принтере и обклеен солнечными батареями, которые обеспечат его энергетическую долговечность. Внутри располагается аккумулятор и пара плат. Аппарат будет находится на той же орбите, что и МКС. Первый спутник из Подольска планируют вывести на орбиту уже в конце текущего года. В общей же сложности, школьная программа рассчитана на 5 лет.

Николай Офицеров