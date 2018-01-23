Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

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Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Древние женщины были больше похожи на мужчин.

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| | Ученые показали, как выглядели женщины 9 тысяч лет назад

Ученые показали, как выглядели женщины 9 тысяч лет назад

Сегодня, 11:53
В столице Греции в Афинах ученые показали фотографию, на которой запечатлена 18-летняя девушка, жившая 9 тысяч лет назад. Специалисты воспользовались компьютерным моделированием, дабы воссоздать внешний вид юной дивы.

Ученые показали, как выглядели женщины 9 тысяч лет назад

 

По словам ученых, раньше женщины имели более грубые черты лица, постепенно приобретая более мягкие формы. Археологи в 1993 году при раскопках нашли хорошо сохранившийся череп. Благодаря современным технологиям, специалистам удалось воссоздать облик древнего человека. Девушка жила в Греции в то время, когда люди занимались собирательством, на этой территории только начинали появляться сельскохозяйственные угодья, на которых выращивали различные культуры, дабы можно было не беспокоиться о пропитании.

Ученые показали, как выглядели женщины 9 тысяч лет назад

 

Исследователи назвали даму Агви, в переводе на русский язык это означает «рассвет». Девушка погибла в 18 лет. Причина ее смерти не установлена. По словам экспертов, древние женщины в Греции имели большие скулы и надбровные дуги. Точный цвет кожи ученные определить не смогли.
Домбровский Сергей
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