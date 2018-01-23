Учёные: Сладости убивают детей

Такие серьёзные заболевания как инфаркт и инсульт могут быть вызваны чрезмерными объёмами поглощаемых сладостей. К таким выводам пришли учёные, исследовав последствия употребления сладкого в больших количествах.

Александр Вест

Специалисты, представляющие Копенгагенский университет, провели эксперимент с 12 мужчинами. В течение нескольких недель испытуемые по собственному согласию употребляли в пищу не менее 200 граммов сладостей ежедневно. По прошествии нескольких недель учёные проверили мужчин, участвующих в тесте, определив основные показатели в системе их кровоснабжения. Как оказалось, регулярное употребление больших объёмов сладкого приводит к тому, что в организме начинают развиваться проблемы с кровоснабжением в отдельных органах человека.В ходе эксперимента мужчины должны были закидывать ногу на ногу, сидя на стуле. После поедания значительных объёмов сладостей кровоснабжение к закинутой ноге ухудшилось у испытуемых в среднем на 17 процентов, что показало серьёзное влияние сладкого на систему кровоснабжения.