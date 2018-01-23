Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Мнения

Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Древние женщины были больше похожи на мужчин.

От Редактора

"Полный набор": Рэпер Мот показал новорожденного сына

Откровенность певца оценили пользователи сети.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Учёные: Сладости убивают детей

Учёные: Сладости убивают детей

Сегодня, 11:03
Такие серьёзные заболевания как инфаркт и инсульт могут быть вызваны чрезмерными объёмами поглощаемых сладостей. К таким выводам пришли учёные, исследовав последствия употребления сладкого в больших количествах.

Учёные: Сладости убивают детей

 

Специалисты, представляющие Копенгагенский университет, провели эксперимент с 12 мужчинами. В течение нескольких недель испытуемые по собственному согласию употребляли в пищу не менее 200 граммов сладостей ежедневно. По прошествии нескольких недель учёные проверили мужчин, участвующих в тесте, определив основные показатели в системе их кровоснабжения. Как оказалось, регулярное употребление больших объёмов сладкого приводит к тому, что в организме начинают развиваться проблемы с кровоснабжением в отдельных органах человека.

В ходе эксперимента мужчины должны были закидывать ногу на ногу, сидя на стуле. После поедания значительных объёмов сладостей кровоснабжение к закинутой ноге ухудшилось у испытуемых в среднем на 17 процентов, что показало серьёзное влияние сладкого на систему кровоснабжения.
Александр Вест
Новости по теме
Чрезмерное употребление сладостей может спровоцировать появление болезни Альцгеймера
Чрезмерное употребление сладостей может спровоцировать появление болезни Альцгеймера

Как заявляют британские специалисты, превышение количества сладостей может способствовать развитию болезни Альцгеймера.

Ученые: Употребление сахара может способствовать похудению
Ученые: Употребление сахара может способствовать похудению

Способствовать похудению может употребление сахара. К таким выводам пришли учёные из Великобритании.

Ученые: Полный отказ от сладостей грозит ударом по сердцу
Ученые: Полный отказ от сладостей грозит ударом по сердцу

Полный отказ от сладкого нанесет удар по сердцу. О подобной угрозе здоровью не так давно сообщили британские ученые, проведя соответствующие исследования.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости