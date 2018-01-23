Ученые научат людей левитировать

Британские инженеры из университета Бристоля смогли доказать, что левитаций крупных объектов можно управлять, однако для этого потребуется акустический тяговый луч. Изобретение позволит продвигать лекарства по организму пациентов, а в будущем человек и вовсе сможет летать. Пока сложно сказать, как скоро это произойдет, но ученые смотрят на идею с большим оптимизмом.

Ученым ранее не удавалось подхватить акустическим лучом крупные предметы, которые начинали бы свое хаотичное вращение с параметром увеличивающейся скорости. Впоследствии подобные объекты отбрасывало прочь, о чем сообщают сотрудники портала Physical Review Letters. Применив воронки из наиболее громких звуков, авторы работы смогли произвести стабилизацию тягового луча. В своей работе ученые использовали волны на длительности в 40 кГц, которые слышны исключительно существам, вроде летучих мышей, а уху человека они не наносят абсолютно никакого вреда.

Пока инженеры подняли в воздух исключительно шарик полистирола, ширина которого лишь 2 сантиметра, но в перспективе данная технология может получить более серьезное применение. На производстве лучи позволят производить сбор хрупких предметов бесконтактным способом.

Николай Офицеров