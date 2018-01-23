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| | Ученые научат людей левитировать

Ученые научат людей левитировать

Сегодня, 11:19
Британские инженеры из университета Бристоля смогли доказать, что левитаций крупных объектов можно управлять, однако для этого потребуется акустический тяговый луч. Изобретение позволит продвигать лекарства по организму пациентов, а в будущем человек и вовсе сможет летать. Пока сложно сказать, как скоро это произойдет, но ученые смотрят на идею с большим оптимизмом.
 

Ученые научат людей левитировать

 

Ученым ранее не удавалось подхватить акустическим лучом крупные предметы, которые начинали бы свое хаотичное вращение с параметром увеличивающейся скорости. Впоследствии подобные объекты отбрасывало прочь, о чем сообщают сотрудники портала Physical Review Letters. Применив воронки из наиболее громких звуков, авторы работы смогли произвести стабилизацию тягового луча. В своей работе ученые использовали волны на длительности в 40 кГц, которые слышны исключительно существам, вроде летучих мышей, а уху человека они не наносят абсолютно никакого вреда.
 
Пока инженеры подняли в воздух исключительно шарик полистирола, ширина которого лишь 2 сантиметра, но в перспективе данная технология может получить более серьезное применение. На производстве лучи позволят производить сбор хрупких предметов бесконтактным способом.

Николай Офицеров
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