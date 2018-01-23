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Необычную причину извержения вулканов изучили ученые

Сегодня, 11:06
Расположенный посреди острова Тенерифе четырехкилометровый Тейде является одним из крупнейших действующих вулканов на планете Земля. Ему, однако, есть чем удивлять, помимо своих впечатляющих размеров и живописного пейзажа, в котором он развернулся. Благодаря Тейде научной группе во главе с Джеймсом Хантом из Национального океанического центра Великобритании удалось открыть механизм по изучению вулканической активности.
 

Необычную причину извержения вулканов изучили ученые

 

В течении уже более чем сотен лет вулкан периодически оживает, приводя к крупным извержениям. Следы сопровождавших эти события огромных подводных оползней вулканологи и решились изучать. Вполне естественно было бы предположить, что оползни происходили из-за извержения. При этом, исследователи обратили внимание на то, что выброшенные из кратера в расплавленном состоянии породы присутствуют исключительно в самых верхних слоях отложений, которые были сформированы оползнем. Значит это лишь то, что оползень начался еще до извержения, а не после, что вполне логично предполагается.
 
Максимально тщательно проведя измерения толщины слоев, ученые смогли установить, что промежуток времени между оползнем и последующим извержением может составлять от 10 часов и до месяца. Однако, столь близкое совпадение во времени двух крупных событий, вряд ли может быть случайным. Если уж движение грунта может начинается до извержения, то может быть именно оно и является причиной вулканического взрыва.

Николай Офицеров
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