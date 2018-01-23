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| | Вирус-мутант спасет людей от гриппа

Вирус-мутант спасет людей от гриппа

Сегодня, 10:03
Совместными стараниями специалистами, представляющими Китай и США, была создана новейшая вакцина, способная бороться с гриппом. Действие современной разработанной вакцины от гриппа основано на повышенной чувствительности вируса-мутанта.

Вирус-мутант спасет людей от гриппа

 

Учёные из Китая и США, скооперировавшись, провели первые успешные испытания новой вакцины на грызунах. Благодаря сверхчувствительности созданного вируса-мутанта к интерферону, её эффективность является крайне стабильной. После введения созданного вируса-мутанта в организм грызунов, вакцина начинала активно действовать сразу же после того, как в теле подопытных животных начинал выделяться интерферон. Данная реакция вакцины позволяет обеспечивать иммунитет, распространяющийся также и на другие типы вируса гриппа.

По словам учёных, интерферон является естественным белком организма, обеспечивающих защиту от различных вирусов. Кроме того, специалисты заметили высокую пользу от противоопухолевого действия интерферона.
Александр Вест
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