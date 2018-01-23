Ученые NASA намерены найти инопланетные вирусы для изучения пришельцев

Группа ученых NASA во время пресс-конференции с журналистами проинформировали, что не будут искать в открытом космосе самих пришельцев. В первую очередь специалисты намерены изучить инопланетные вирусы, чтобы понимать основы жизни гуманоидов.

Светлана Славянская

Исследователи американского космического агентства NASA утверждают, что перед тем, как искать гуманоидных инопланетян или особей позвоночного типа, нужно попытаться найти инопланетные вирусы в космосе. Эти крошечные микроорганизмы традиционно не считаются живыми существами, но они могут служить индикаторами, которые откроют тайну жизни пришельцев на определенной планете.Недавний отчет, который был опубликован фокус-группой, предполагает, что попытка обнаружить вирусы даст исследователям лучшее понимание инопланетной жизни в целом и того, как она развивается в условиях невесомости. Если ученым удастся обнаружить вирус, циркулирующий в космосе, это даст хорошее представление о том, где могут быть более сложные формы жизни.