Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

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Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

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| | Ученые: Нейрохимия виновата в моногамии древних приматов

Ученые: Нейрохимия виновата в моногамии древних приматов

Сегодня, 12:02
Ученые из США дошли до вывода, что причиной образования моногамии у древних приматов стали изменения в составе веществ мозга. Благодаря этому, людям удалось выжить и расселиться по всему миру.

Ученые: Нейрохимия виновата в моногамии древних приматов

 

Исследователи из Кентского университета решили провести эксперименты и найти взаимосвязь между развитием моногамных отношений у древних приматов и изменением структуры их мозга.

Как оказалось, связь между этими понятиями есть. Именно из-за изменения количества веществ в одной из частей мозга, а именно в полосатом теле, наши предки начали обзаводиться парами.

Изначально у обезьян были большие клыки. Это помогало самцам биться между собой за территории и самок. В это время самки должны были искать еду для себя и своих малышей. Из-за этого много погибало их от зубов хищников. Со временем изменения в структуре полосатого тела уменьшило клыки приматов, и после этого обезьяны меньше стали биться. Начали образовываться пары. После этого семейные отношения наших предков только улучшались.
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