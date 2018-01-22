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| | Hubble запечатлел живописное столкновение двух галактик

Hubble запечатлел живописное столкновение двух галактик

Вчера, 20:11
Телескоп Hubble прислал на Землю очередные снимки. На этот раз космическому аппарату удалось запечатлеть живописное зрелище под названием «Колесо телеги»: меньшая галактика прошла через большую, создавая ударные волны, которые привели к интенсивному звездообразованию.

 

Галактика Колеса находится на расстоянии в полмиллиарда световых лет от Земли в созвездии Скульптора. Данный космический объект занимает огромное пространство, равное 150 тысячам световых лет. В какой-то момент в прошлом маленькая галактика прошла через большую. В результате из ударных волн столкновения образовалось огромное кольцо, превышающее размеры Млечного Пути почти в два раза. Около кольца расположились синие области интенсивного звездообразования. Запечатлеть этот момент удалось космическому телескопу Hubble.

Ученые отмечают, что через четыре миллиарда лет галактическое столкновение будет проходить через Млечный Путь.
Виктория Озерова
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