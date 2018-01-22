Hubble запечатлел живописное столкновение двух галактик

Галактика Колеса находится на расстоянии в полмиллиарда световых лет от Земли в созвездии Скульптора. Данный космический объект занимает огромное пространство, равное 150 тысячам световых лет. В какой-то момент в прошлом маленькая галактика прошла через большую. В результате из ударных волн столкновения образовалось огромное кольцо, превышающее размеры Млечного Пути почти в два раза. Около кольца расположились синие области интенсивного звездообразования. Запечатлеть этот момент удалось космическому телескопу Hubble.
Ученые отмечают, что через четыре миллиарда лет галактическое столкновение будет проходить через Млечный Путь.