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| | Геологи обнаружили на дне океана Мордор

Геологи обнаружили на дне океана Мордор

Вчера, 19:57
В процессе подводной экспедиции ученые у берегов Австралии нашли территорию, напоминающую ландшафты Мордора из «Властелина колец» Дж. Толкина. Основной целью геологов было обнаружение месторождения нефти.

Геологи обнаружили на дне океана Мордор

 

Геологи изучили дно у берегов континента при помощи специального устройства. Используя сведения из геофона, ученые смогли создать трехмерную модель дна. Оказалось, что в океане есть цепочки зубчатых пиков, которые сформировались из потоков лавы, протекающих на дне около 35 миллионов лет назад. Протяжность данных пиков составляет около 35 километров, а ширина – 15 километров. Полученные сведения ученые планируют использовать для того, чтобы изучить процесс извержения вулканов под водой.

Примечателен тот факт, что при первом взгляде на трехмерную модель дна океана у геологов возникла ассоциация с «Властелином колец». Ученые решили, что карта могла бы быть отличной иллюстрацией к описанию Мордора.
Виктория Озерова
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