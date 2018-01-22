Геологи обнаружили на дне океана Мордор

В процессе подводной экспедиции ученые у берегов Австралии нашли территорию, напоминающую ландшафты Мордора из «Властелина колец» Дж. Толкина. Основной целью геологов было обнаружение месторождения нефти.

Виктория Озерова

Геологи изучили дно у берегов континента при помощи специального устройства. Используя сведения из геофона, ученые смогли создать трехмерную модель дна. Оказалось, что в океане есть цепочки зубчатых пиков, которые сформировались из потоков лавы, протекающих на дне около 35 миллионов лет назад. Протяжность данных пиков составляет около 35 километров, а ширина – 15 километров. Полученные сведения ученые планируют использовать для того, чтобы изучить процесс извержения вулканов под водой.Примечателен тот факт, что при первом взгляде на трехмерную модель дна океана у геологов возникла ассоциация с «Властелином колец». Ученые решили, что карта могла бы быть отличной иллюстрацией к описанию Мордора.