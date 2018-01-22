31 января над Россией появится «кровавая голубая Луна»

31 января текущего года над территорией России можно будет увидеть редкое астрономическое явление – «кровавую голубую Луну». Россияне, проживающие в центральной и восточной части страны, смогут наблюдать суперлуние примерно с 16:00.

31 января нынешнего года для наблюдения жителей восточной и центральной части Российской федерации будет доступно уникальное явление, имеющее название багровое суперлуние. Оно проявится в полной фазе с 16:14 до 16:48. Согласно прогнозу специалистов, именно в этот период времени обычный цвет Луны сменится на ярко-бордовый из-за отражающихся от ее поверхности солнечных лучей.Солнечные лучи будут иметь неоднородный характер, а наиболее короткие из них будут синими – в отличие от длинных красных лучей, они рассеиваются, не достигнув лунной поверхности. Красные и окрасят Луну для наблюдателей с Земли в «кровавый» цвет.Астрономы предупреждают о вероятной проблематичности наблюдения за данным уникальным явления в городе. За городом «кровавую голубую Луну» можно будет рассмотреть значительно лучше.