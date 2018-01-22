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| | Яблоко, виноград, апельсин: Фруктовый сок и диабет не взаимосвязаны

Яблоко, виноград, апельсин: Фруктовый сок и диабет не взаимосвязаны

Вчера, 19:42
Такой популярный и повсеместно считающийся полезным напиток, как стопроцентный фруктовый сок, оказывается, не влияет на развитие диабета второго типа. То есть особых изменений гликемического индекса любовь к такому напитку не влечет. В процессе анализа было выяснено, что уровень глюкозы и инсулина при систематическом употреблении натурального фруктового сока не изменяется, соответственно, повышенная опасность развития диабета исключена.

Яблоко, виноград, апельсин: Фруктовый сок и диабет не взаимосвязаны

 

Эксперты были удивлены таким открытием, пока еще имеет место множество споров между ними на тему последствий частого употребления фруктового сока. Примечательно, что составители диет склоняются к обязательному включению фруктов в рацион человека, но в то же время, они ратуют за ограничение потребления фруктовых соков. Кстати, результаты научных исследовательских программ, в ходе которых изучалась взаимосвязь между тем, как много и часто употребляет человек фруктовый сок и тем, насколько велик риск развития диабета.

В исследовании участвовали несколько видов ягодных и фруктовых соков, в том числе виноградный, цитрусовый, яблочный. И, как следует из результатов эксперимента, их регулярный прием не влияет ни на показатель инсулина, на на параметры глюкозы.

Отметим, что диабет - представляет собой заболевание, характеризующееся выработкой инсулина поджелудочной железой в недостаточном количестве, либо его достаточно, но организм не способен его эффективно использовать.

Существует два типа диабета: при первом повреждены клетки организма, ответственные за производство инсулина, что вынуждает человека регулярно делать инъекции этого гормона, а второй - встречающийся у подавляющего большинства человек, когда гормона недостаточно или организм некорректно реагирует на их наличие.

Следствием нехватки или ненадлежащего использования инсулина человеческим организмом становится увеличение уровня сахара в крови. Хотя кроме этого, основного признака заболевания, у диабета есть и другие симптомы. Врачи рекомендуют при их обнаружении, как можно скорее обращаться к специалистам. При этом заболевание отличается тем, что может быть диагностировано в любом возрасте. В современном обществе им страдают даже дошкольники, но важно не упустить момент и начать лечение, чем раньше - тем лучше.
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