Яблоко, виноград, апельсин: Фруктовый сок и диабет не взаимосвязаны

Такой популярный и повсеместно считающийся полезным напиток, как стопроцентный фруктовый сок, оказывается, не влияет на развитие диабета второго типа. То есть особых изменений гликемического индекса любовь к такому напитку не влечет. В процессе анализа было выяснено, что уровень глюкозы и инсулина при систематическом употреблении натурального фруктового сока не изменяется, соответственно, повышенная опасность развития диабета исключена.

Эксперты были удивлены таким открытием, пока еще имеет место множество споров между ними на тему последствий частого употребления фруктового сока. Примечательно, что составители диет склоняются к обязательному включению фруктов в рацион человека, но в то же время, они ратуют за ограничение потребления фруктовых соков. Кстати, результаты научных исследовательских программ, в ходе которых изучалась взаимосвязь между тем, как много и часто употребляет человек фруктовый сок и тем, насколько велик риск развития диабета.В исследовании участвовали несколько видов ягодных и фруктовых соков, в том числе виноградный, цитрусовый, яблочный. И, как следует из результатов эксперимента, их регулярный прием не влияет ни на показатель инсулина, на на параметры глюкозы.Отметим, что диабет - представляет собой заболевание, характеризующееся выработкой инсулина поджелудочной железой в недостаточном количестве, либо его достаточно, но организм не способен его эффективно использовать.Существует два типа диабета: при первом повреждены клетки организма, ответственные за производство инсулина, что вынуждает человека регулярно делать инъекции этого гормона, а второй - встречающийся у подавляющего большинства человек, когда гормона недостаточно или организм некорректно реагирует на их наличие.Следствием нехватки или ненадлежащего использования инсулина человеческим организмом становится увеличение уровня сахара в крови. Хотя кроме этого, основного признака заболевания, у диабета есть и другие симптомы. Врачи рекомендуют при их обнаружении, как можно скорее обращаться к специалистам. При этом заболевание отличается тем, что может быть диагностировано в любом возрасте. В современном обществе им страдают даже дошкольники, но важно не упустить момент и начать лечение, чем раньше - тем лучше.