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| | В горах Таиланда НЛО спрятался за облаками

В горах Таиланда НЛО спрятался за облаками

Вчера, 19:29
Жители Таиланда заметили в горах НЛО. Необычным является тот факт, что «тарелка» пряталась за облаками.

В горах Таиланда НЛО спрятался за облаками

 

14 числа текущего месяца в небе Таиланда был замечен неопознанный летающий объект. Фотограф заметил в горах необычное светящееся облако и успел запечатлеть его на камеру. Снимки мгновенно распространились по Сети. Пользователи выдвинули предположения, что же спряталось за облаками. Среди комментаторов оказался и известный уфолог Скотт Уоринг. Исследователь паранормальных явлений подтвердил предположения о том, что за тучей скрывался инопланетный корабль. По убеждению уфолога, представители внеземных цивилизаций разузнали о многих привычках землян и скрывались за облаком, чтобы не пугать жителей чужой планеты и не нарушать закон.

Многие пользователи не согласились с теорией об НЛО. Они считают, что облако необычной формы образовалось в горах из-за высокой влажности.
Виктория Озерова
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