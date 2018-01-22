Ученые предрекли гибель человечества из-за экспериментов с вирусами

Немецкие вирусологи предупредили об опасности экспериментов с вирусами, исчезнувшими много лет назад. Организм современного человека может быть не готов противостоять вирусным заболеваниям из Средних веков.

В связи с тем, что учеными из Канады был воссоздан вирус, который прежде считался исчезнувшим, немецкие вирусологи предупреждают об опасности создания «супервируса». Примером такого вируса может быть модифицированный вид оспы.Специалисты из Германии предполагают, что иммунитет современного человека не подготовлен к вирусным заболеваниям из Средних веков и не сможет им противостоять. Одна из последних опасных разработок вирусологов – модификация вируса оспы, для которого не создано эффективного нейтрализующего средства.Прежние противовирусные препараты являются неэффективными из-за изменившейся генетической структуры вируса. По мнению исследователей, имеющиеся противовирусные средства необходимо утилизировать, а после чего начать разработку новых лекарств.