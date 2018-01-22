Ученые: На молодой звезде в созвездии Персея идет водяной дождь

Исследователи космического пространства во время наблюдений заметили гигантское водяное облако вблизи молодой планеты в созвездии Персея, в котором жидкости находится в пять раз больше, нежели в мировом океане на Земле.

Домбровский Сергей

Ученые называют увиденное уникальным случаем. По мнению экспертов, в результате этого явления может родиться новая планета, подобная нашей Земле. Возможно через миллионы лет на данном космическом объекте появиться жизнь. Землю астрологи называют планетой-океаном, так как на ней воды на порядок больше, нежели суши. Ученые рассказывают о том, насколько удивительным является наличие людей на Земле.Астрономы постоянно наблюдают за развитием космических тел, астронавты пытаются прилететь на Марс и колонизировать его. На данном этапе люди не нашли планеты, похожей на Землю. Ученые надеются, что в будущем им удастся установить контакт с пришельцами, но пока эта цель недостижима.