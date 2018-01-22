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| | Ученые: По статусам в соцсетях можно диагностировать депрессию

Ученые: По статусам в соцсетях можно диагностировать депрессию

Вчера, 18:14
Новое исследование показало, что люди выкладывают в соцсетях о себе больше информации, чем сами предполагают. Ученые выяснили, что по статусам можно даже судить о психическом состоянии пользователей.

Ученые: По статусам в соцсетях можно диагностировать депрессию

 

Группа ученых из Гарвардского университета провела исследование в одной из популярных социальных сетей. При этом в Twitter специалисты использовали два алгоритма. Первый из них разделял записи пользователей на здоровые и депрессивные, а второй определял показатели психического здоровья людей. На основе собранных данных ученые смогли определить временные рамки начала, продолжительности и восстановления депрессии у некоторых личностей. Алгоритмы смогли диагностировать заболевание в некоторых случаях за много месяцев до заключения специалистов.

Ученые намерены продолжить исследование. Специалисты намерены определить надежность алгоритмов для отображения проблем психического состояния у населения в целом.
Виктория Озерова
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