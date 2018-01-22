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| | Геологи признали часть Австралии элементом Северной Америки

Геологи признали часть Австралии элементом Северной Америки

Вчера, 17:15
Ученые выяснили, что более полутора миллиарда лет назад Австралия была одним целым с Канадой. К такому заключению геологи пришли на основе анализа отложений и минералов.

Геологи признали часть Австралии элементом Северной Америки

 

Сегодняшнее очертание континентов через много лет будет другим из-за постоянного движения тектонических плит, ранее участки суши также выглядели совсем иначе. Еще в 70-х годах прошлого века геологи предположили, что на суперконтиненте Родиния Австралия или ее часть находилась рядом с Северной Америкой. Споры на счет этого не утихали много лет, и ученым удалось найти доказательства того, что северо-восточные территории Австралии соседствовали с Гренландией и Канадой.

В штате Квинсленд были обнаружены минералы циркона возрастом около 1,7 миллиардов лет, которые по составу похожи на вещества с Канадского щита. Это свидетельствует о том, что Австралия и Северная Америка были соседями на суперконтиненте Колумбия, который еще древнее Родиния.
Виктория Озерова
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