Ученые: 100% фруктовый сок не провоцирует диабет

По словам специалистов, при изучении проблемы они не заметили связи меду употреблением натуральных фруктовых соков и развитием сахарного диабета у людей. Ранее врачи спорили по этому поводу. Одни советовали есть фрукты и пить соки, так как они наполняют организм человека необходимыми витаминами и питательными веществами. Другие рекомендовали отказаться от подобных продуктов, потому что они якобы поднимают уровень сахара в крови и провоцируют возникновение диабета.
Группа ученых провела анализ результатов прежних исследований, в которых приняли участие порядка тысячи человек. Эксперты не увидели связи между повышенным сахаром в крови людей и питьем фруктовых соков. По мнению ученых, пациенты с диабетом просто должны изменить образ жизни, больше двигаться, меньше употреблять жирную пищу, не набирать лишний вес и тогда проблем со здоровьем будет на порядок меньше.