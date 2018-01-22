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| | Ученые: 100% фруктовый сок не провоцирует диабет

Ученые: 100% фруктовый сок не провоцирует диабет

Вчера, 17:01
Сахарный диабет второго типа является одним из самых распространенных заболеваний на Земле. В связи с этим медики уделяют особое внимание данному недугу. Недавно ученые провели анализ, базирующийся на результатах 18 исследований предшественников.

Ученые: 100% фруктовый сок не провоцирует диабет

 

По словам специалистов, при изучении проблемы они не заметили связи меду употреблением натуральных фруктовых соков и развитием сахарного диабета у людей. Ранее врачи спорили по этому поводу. Одни советовали есть фрукты и пить соки, так как они наполняют организм человека необходимыми витаминами и питательными веществами. Другие рекомендовали отказаться от подобных продуктов, потому что они якобы поднимают уровень сахара в крови и провоцируют возникновение диабета.

Группа ученых провела анализ результатов прежних исследований, в которых приняли участие порядка тысячи человек. Эксперты не увидели связи между повышенным сахаром в крови людей и питьем фруктовых соков. По мнению ученых, пациенты с диабетом просто должны изменить образ жизни, больше двигаться, меньше употреблять жирную пищу, не набирать лишний вес и тогда проблем со здоровьем будет на порядок меньше.
Домбровский Сергей
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