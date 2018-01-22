Ученые: 100% фруктовый сок не провоцирует диабет

Сахарный диабет второго типа является одним из самых распространенных заболеваний на Земле. В связи с этим медики уделяют особое внимание данному недугу. Недавно ученые провели анализ, базирующийся на результатах 18 исследований предшественников.

Домбровский Сергей

По словам специалистов, при изучении проблемы они не заметили связи меду употреблением натуральных фруктовых соков и развитием сахарного диабета у людей. Ранее врачи спорили по этому поводу. Одни советовали есть фрукты и пить соки, так как они наполняют организм человека необходимыми витаминами и питательными веществами. Другие рекомендовали отказаться от подобных продуктов, потому что они якобы поднимают уровень сахара в крови и провоцируют возникновение диабета.Группа ученых провела анализ результатов прежних исследований, в которых приняли участие порядка тысячи человек. Эксперты не увидели связи между повышенным сахаром в крови людей и питьем фруктовых соков. По мнению ученых, пациенты с диабетом просто должны изменить образ жизни, больше двигаться, меньше употреблять жирную пищу, не набирать лишний вес и тогда проблем со здоровьем будет на порядок меньше.