Ученые: Чилийские кошки перестали вымирать

Проживающие на территории Южной Америки кошки уже долгое время считались вымирающим видом, однако недавно ученые предположили, что у этих животных есть весьма высокие шансы на сохранение своей популяции. По словам ученых, на данном этапе они приспосабливаются к новым условиям жизни.

Данный вид кошек - самые маленькие хищники в регионе. В длину взрослая особь достигает 75 сантиметров, а вес их колеблется до 2,7 килограммов. Хищники обитают в тропических лесах южных регионов Чили. Поскольку в последние 25 лет местные жители вырубили более трети тропических лесов, чилийские кошки начали массово погибать.

Частично животные перебрались в районы эвкалиптовых и сосновых лесов, однако даже это не помогает, ведь фермеры на построенных на месте вырубки хозяйствах отстреливают данных животных. По подсчетам ученых, численность популяции чилийских кошек упала до критичных 10 тысяч особей.

Зоологи бьют тревогу, однако оказалось, что ситуация не безнадежна. Чилийские кошки уже приспосабливают к новым условиям охотятся ночами и добывают пищу в местах, где им не грозит встреча с человеком.

Николай Офицеров