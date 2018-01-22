Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Мнения

Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Космическое тело сблизится с нашей планетой 4 февраля.

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

От Редактора

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

О семье пресс-секретаря президента.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Ученые: Чилийские кошки перестали вымирать

Ученые: Чилийские кошки перестали вымирать

Вчера, 23:30
Проживающие на территории Южной Америки кошки уже долгое время считались вымирающим видом, однако недавно ученые предположили, что у этих животных есть весьма высокие шансы на сохранение своей популяции. По словам ученых, на данном этапе они приспосабливаются к новым условиям жизни.
 

Ученые: Чилийские кошки перестали вымирать

 

Данный вид кошек - самые маленькие хищники в регионе. В длину взрослая особь достигает 75 сантиметров, а вес их колеблется до 2,7 килограммов. Хищники обитают в тропических лесах южных регионов Чили. Поскольку в последние 25 лет местные жители вырубили более трети тропических лесов, чилийские кошки начали массово погибать.
 
Частично животные перебрались в районы эвкалиптовых и сосновых лесов, однако даже это не помогает, ведь фермеры на построенных на месте вырубки хозяйствах отстреливают данных животных. По подсчетам ученых, численность популяции чилийских кошек упала до критичных 10 тысяч особей.
 
Зоологи бьют тревогу, однако оказалось, что ситуация не безнадежна. Чилийские кошки уже приспосабливают к новым условиям охотятся ночами и добывают пищу в местах, где им не грозит встреча с человеком.

Николай Офицеров
Новости по теме
Саблезубые кошки вымерли не так давно – Ученые
Саблезубые кошки вымерли не так давно – Ученые

Группа ученых занялась исследованиями, чтобы приблизиться к разгадке о жизни саблезубых кошек. Экспертам удалось определить, что данный вид вымер не так давно,

Ученые узнали технику охоты саблезубых кошек
Ученые узнали технику охоты саблезубых кошек

Ученые из США проанализировали данные археологических экспедиций. Благодаря смертельным травмам жертв удалось узнать технику охоты саблезубых кошек.

Ученые: Древние китайцы одомашнили кошек два раза
Ученые: Древние китайцы одомашнили кошек два раза

Ученые выяснили, что в древнем Китае кошки были одомашнены как минимум два раза. Об этом исследователи узнали благодаря доскональному изучению захоронений этих

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости