Искусственный интеллект сможет лечить сложнейшие болезни сердца

Специалисты из Национального исследовательского центра имени академика Мешалкина в Новосибирске, а также их израильские коллеги, разработали уникальную модель искусственного интеллекта, которая позволяет максимально точно ставить диагнозы и лечить нарушения, которые могут происходить во время нарушения сердечного ритма у пациентов.

Соответствующее заявление для журналистов сделал в понедельник заместитель директора клиники по вопросам научно экспериментальной работы, глава Центра интервенционной кардиологии Евгений Покушалов.

«Мы занимаемся разработкой совместного с израильской лабораторией искусственного интеллекта, благодаря возможностям которого можно проводить лечение ритмики сердца. Еще в конце прошлого года наступил весьма переломный момент, ведь машина смогла дать лучший прогноз, чем лучшие наши специалисты. Это принципиально новое направление, ведь в мире пока подобные системы отсутствуют», - утверждает Покушалов.

Он добавил также, что имеется необходимость по созданию искусственного интеллекта из-за больших объемов данных, связанных с работой сердца. Проблема в том, что компьютерная обработка этих данных позволяет корректировать работу хирурга, а также предсказывать исход операции с точностью до 85 процентов.

Разработка поможет в значительной мере увеличить эффективность лечения заболеваний сердца, среди которых фибрилляция предсердий и желудочковая тахиаритмия. В дальнейшем же разработанный искусственный интеллект планируется сделать коммерческим продуктом.

Николай Офицеров