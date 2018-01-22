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| | Искусственный интеллект сможет лечить сложнейшие болезни сердца

Искусственный интеллект сможет лечить сложнейшие болезни сердца

Вчера, 16:47
Специалисты из Национального исследовательского центра имени академика Мешалкина в Новосибирске, а также их израильские коллеги, разработали уникальную модель искусственного интеллекта, которая позволяет максимально точно ставить диагнозы и лечить нарушения, которые могут происходить во время нарушения сердечного ритма у пациентов.
 

Искусственный интеллект сможет лечить сложнейшие болезни сердца

 

Соответствующее заявление для журналистов сделал в понедельник заместитель директора клиники по вопросам научно экспериментальной работы, глава Центра интервенционной кардиологии Евгений Покушалов.
 
«Мы занимаемся разработкой совместного с израильской лабораторией искусственного интеллекта, благодаря возможностям которого можно проводить лечение ритмики сердца. Еще в конце прошлого года наступил весьма переломный момент, ведь машина смогла дать лучший прогноз, чем лучшие наши специалисты. Это принципиально новое направление, ведь в мире пока подобные системы отсутствуют», - утверждает Покушалов.
 
Он добавил также, что имеется необходимость по созданию искусственного интеллекта из-за больших объемов данных, связанных с работой сердца. Проблема в том, что компьютерная обработка этих данных позволяет корректировать работу хирурга, а также предсказывать исход операции с точностью до 85 процентов.
 
Разработка поможет в значительной мере увеличить эффективность лечения заболеваний сердца, среди которых фибрилляция предсердий и желудочковая тахиаритмия. В дальнейшем же разработанный искусственный интеллект планируется сделать коммерческим продуктом.

Николай Офицеров
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