Ученые создали «электронную кожу» для использования в дополненной реальности

Группа ученых, в состав которых входят в том числе специалисты из России, создали в Дрездене «электронную кожу» для использования в дополненной реальности. Основным элементом разработки является миниатюрный датчик, расположенный на пленке толщиной 3,5 микрона.

Домбровский Сергей

Информацию об этом сообщает специализированное издание Science Advance. Принцип функционирования устройства базируется на эффекте магнетосопротивления. Ученые провели тестирование современной технологии. Эксперты расположили «электронную кожу» на запястье человека. Проводя пальцем над датчиком, испытуемые нажимали кнопки виртуальной клавиатуры. Затем «электронную кожу» закрепили на ладони гражданина. В итоге при движении менялась яркость экрана.По словам специалистов, тестирование завершилось успешно. Дополненная реальность стремительно развивается совместно с виртуальной, технологии в будущем трансформируют действительность. По мнению ученых, скоро человек перестанет отличать иллюзию от правды, поскольку новейшие разработки достигнут совершенства.