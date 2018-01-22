Ученые доказали существование инопланетных вирусов

Совместная группа исследователей из США и Японии смогла узнать, что вирусы существуют не только на территории планеты Земля и вполне могут иметь инопланетное происхождение. Все дело в том, что они способны существовать не только в пределах Солнечной системы, но и на различных экзопланетах. Статья исследователей была опубликована представителями издания Astrobiology.

Ученые считают, что на Земле вирионы - частицы, состоящие из нуклеиновой кислоты и белков, могут с легкостью быть выброшены за пределы атмосферы и уже оттуда попасть на инородные космические тела. Вероятно, они попадают на планеты с метеоритами. Как известно, полиовирусы и бактериофаги смогут выживать в условиях, максимально приближенных к вакууму под воздействием космического ионизирующего излучения.

Подобные процессы, вероятно, происходят и на других планетах, пригодных для существования. Инфекционные агенты, как их называют ученые, являются непосредственными двигателями для процесса эволюции, ведь без них становится невозможным появлением различных сложных форм жизни. Именно поэтому ученые считают, что на тех планетах, где существуют биологические организмы, появление вирусов является неизбежностью.

Способов для регистрации вирусов на космических объектах на данный момент попросту не существует по причине отсутствия общих биологических маркеров. Ученые предполагают, что для соответствующих целей необходимо применять просвечивающие электронные микроскопы.

Николай Офицеров