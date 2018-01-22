Рак можно обнаружить еще до появления симптомов: Мутация - первый признак наличия недуга

Ученые мирового уровня объединили свои силы и смогли проделать непростую работу, касающуюся наиболее интересного и серьезного вопроса. Речь идет о выявлении раковых клеток в организме человека, ранее не проходившего обследования у врачей и не имеющего никаких намеков на наличие болезни. Точнее говоря, эксперты попытались выявить злокачественные новообразования у абсолютно здоровых на первый взгляд людей.

Анна Лисичкина

Как показали исследования, новая методика является наиболее актуальной в настоящее время, и ее суть заключается в анализе крови. Медики взяли на обработку и обследование более тысячи образцов анализа и проделали некоторые манипуляции. Подтвердилось утверждение, что выявляется максимально точно рак второй и третьей степени, даже если симптомы не давали о себе знать ранее, однако для больных первой стадии есть некоторый риск не узнать о болезни заблаговременно.Ученые рассказали, что суть метода заключается в том, что в крови человека могут находиться отмершие клетки раковой опухоли, и она представляет собой некую мутированную ДНК клетку. Обнаружив подобные вещества в организме, опытный врач сможет заподозрить, что пациент действительно болен, но преимущество тестирования заключается также в том, что можно узнать, какой вид рака у человека присутствует. Определять медики научились сразу несколько вариантов болезни, и максимальный шанс предоставляется для выявления опухоли яичников, легких, а также печени и желудка.По словам научных деятелей, среди всех испытуемых рак продвинутых степеней действительно был подтвержден посредством данного анализа, и составил показатель в среднем 70% верных заключений. В ситуации с начальными стадиями данные несколько подвели, ведь новообразования удалось выявить у 40% больных, что поможет им начать лечение заблаговременно. Тем не менее, для многих мировых специалистов такой показатель может стать весьма внушительным, ведь обнаруживают врачи преимущественно запущенные случаи недуга. Научные сотрудники отметили, что работа над методом продолжается до настоящего времени.Как показал эксперимент, трудиться ученым предстоит еще много времени, ведь метод еще нельзя назвать уникальным и высокоэффективным. Однако есть шансы, что дальнейшие исследования дадут новые результаты, которые помогут спасти больных от длительного лечения, и появится возможность диагностировать рак лишь при первых неделях или месяцах болезни. Разные виды опухолей могут представлять разнообразную опасность для пациента и лечатся отличающимися методами, но ученые постараются выделить уникальную технологию, имеющую возможность спасти миллионы жизней в будущем.