Ученые: Стакан сока поможет побороть лишний вес

Американские исследователи в ходе лабораторных анализов смогли определить влияние обычного овощного сока на процесс расщепление жиров. Результаты показали, что стакан сока в день поможет даже побороть ожирение.

Светлана Славянская

Специалисты из университета Калифорнии сообщили, что самые простые и доступные овощные соки способны не только улучшить общее состояние здоровья, но и поспособствовать расщеплению жировых клеток. Кроме того, овощные соки могут также снизить повышенное давление у человека.Ученые утверждают, что если на протяжении трех месяцев ежедневно выпивать утром по стакану овощного сока, то можно заметить значительное уменьшение в весе. Кроме того, диетологи советуют выпивать каждый день достаточно чистой воды и уменьшить употребление соли.