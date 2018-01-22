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| | Ученые: Стакан сока поможет побороть лишний вес

Ученые: Стакан сока поможет побороть лишний вес

Сегодня, 14:22
Американские исследователи в ходе лабораторных анализов смогли определить влияние обычного овощного сока на процесс расщепление жиров. Результаты показали, что стакан сока в день поможет даже побороть ожирение.

Ученые: Стакан сока поможет побороть лишний вес

 

Специалисты из университета Калифорнии сообщили, что самые простые и доступные овощные соки способны не только улучшить общее состояние здоровья, но и поспособствовать расщеплению жировых клеток. Кроме того, овощные соки могут также снизить повышенное давление у человека.

Ученые утверждают, что если на протяжении трех месяцев ежедневно выпивать утром по стакану овощного сока, то можно заметить значительное уменьшение в весе. Кроме того, диетологи советуют выпивать каждый день достаточно чистой воды и уменьшить употребление соли.
Светлана Славянская
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