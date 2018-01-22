Пассажиры аэропорта в США увидели свидетельство активности НЛО

Пассажиры аэропорта в США увидели свидетельство активности НЛОСегодня, 13:24
На протяжении веков загадочные НЛО захватывали воображение людей, и многие до сих пор отчаянно пытаются самостоятельно обнаружить пришельцев. Для тех, кто
Уфологи обнаружили на поверхности Марса огромный странный предмет. Исследователи утверждают: на планете находится 2-километровый космический корабль пришельцев.
NASA опубликовало фотографии Солнца от 22 февраля, на которых уфологи нашли неопознанные объекты, напоминающие по своим формам летающие корабли. Специалисты