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| | Пассажиры аэропорта в США увидели свидетельство активности НЛО

Пассажиры аэропорта в США увидели свидетельство активности НЛО

Сегодня, 13:24
Небывалая активизация пришельцев это тема, которую уфологи обсуждают уже на протяжении долгого времени. Активнее всех себя проявляют жители США, которые отмечают, что обычные люди все чаще фиксируют на территории страны неопознанные летающие объекты.
 

Пассажиры аэропорта в США увидели свидетельство активности НЛО

 

Очередной предполагаемый корабль с инопланетными формами жизни был замечен над одним из крупнейших аэропортов США. Не заметить его там было невозможно, потому пользователи и предположили, что появление НЛО там уж слишком похоже на грамотно срежиссированный ролик.
 
Представители СМИ утверждают, что странный объект якобы видели не только пассажиры, но также и персонал авиалиний. Уфологи уверены в том, что подобные действия со стороны инопланетных рас обозначают лишь то, что они уже готовы выйти на контакт с землянами и действительно сильно осмелели, ведь начали появляться в местах массового скопления людей.

Николай Офицеров
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