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| | Генетики выяснили, что провоцирует развитие рака желудка

Генетики выяснили, что провоцирует развитие рака желудка

Сегодня, 13:01
Исследователи из Сингапура использовали генетический анализ, который помог выяснить, что провоцирует развитие смертельного заболевания рака желудка. Результаты исследования были опубликованы на страницах издания Cancer Cell.

Генетики выяснили, что провоцирует развитие рака желудка

 

Ведущий исследователь и заместитель главного исполнительного директора Национальной системы здравоохранения Йох Кхай Гуан совместно с деканом Национального медицинского университета Сингапура Йонг Лунь Лин сообщили, что безобидное на первый взгляд заболевание кишечная метаплазия, может в дальнейшем спровоцировать развитие рака желудка. Пациенты у которых была кишечная метаплазия, в шесть раз чаще заболевали раком желудка, сообщают ученые.

Напомним, что рак желудка находится на третьем месте среди всех онкологических заболеваний, согласно статистике Всемирной организации здравоохранения. Считается, что заболевание вызвано инфекцией Helicobacter pylori, но потенциально может лечиться, если было обнаружено на ранней стадии.
Светлана Славянская
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