Из-за затишья на Солнце возможны сильные магнитные бури

Из-за того, что на Солнце очень долгое время отсутствует активность и отсутствуют черные пятна, вскоре Землю может ожидать катастрофа. Сильные магнитные бури могут повлиять, как на здоровье людей, так и поломать электронные устройства на планете.

Вскоре Землю может ждать сильная катастрофа, которая придет из космоса. Солнце, благодаря которому существует все живое на планете, может повредить работу всех систем и повлиять на здоровье людей.Ученые уже очень долгое время не замечают активности на небесном светиле. Раньше на нем было много черных пятен и взрывов, из-за которых и случались магнитные бури. Сейчас же идет период затишья. И чем дольше он продлится, тем сильнее могут быть последствия начала активности на Солнце.Астрономы рассказывают, что на Солнце постоянно проходят всплески энергии. Когда они доходят до Земли, магнитное поле их сдерживает, но при этом проходят сбои и изменения магнитных потоков. Это и есть причина проблем в связи, со здоровьем и электричеством.Новые взрывы на Солнце могут привести к тому, что на всей планете перестанут работать электрические приборы. Люди, которые имеют проблемы с сердцем, будут особенно уязвимы в этот период. Сильная буря может даже привести к смерти человека, особенно, если он имеет кардиостимуляторы.