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| | «Роскосмос» спроектирует спутник для поиска нефти и газа

«Роскосмос» спроектирует спутник для поиска нефти и газа

Вчера, 22:20
Уникальное устройство должно быть ориентировано на поиск полезных ископаемых, как на поверхности Земли, так и в ее глубинах. Согласно первоначальному плану "Роскосмоса", новый спутник полетит на орбиту в 2025 году. 

 

 

 

Главным приоритетом исследователей являются залежи нефти и газа, которые в последнее время становится все труднее обнаружить, так как они находятся в самых недрах планеты. Данный аппарат должен базироваться на уже существующем устройстве под названием «Кондор-ФКА», но при этом он будет существенно улучшен и получит ряд дополнительных функций.

Спутник оборудуют мощными камерами, позволяющими вести съемки в дневное и ночное время суток и даже при плохой видимости во время повышенного уровня туманности или дождей.
Пойда Анна
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