«Роскосмос» спроектирует спутник для поиска нефти и газа

Уникальное устройство должно быть ориентировано на поиск полезных ископаемых, как на поверхности Земли, так и в ее глубинах. Согласно первоначальному плану "Роскосмоса", новый спутник полетит на орбиту в 2025 году.

Пойда Анна

Главным приоритетом исследователей являются залежи нефти и газа, которые в последнее время становится все труднее обнаружить, так как они находятся в самых недрах планеты. Данный аппарат должен базироваться на уже существующем устройстве под названием «Кондор-ФКА», но при этом он будет существенно улучшен и получит ряд дополнительных функций.Спутник оборудуют мощными камерами, позволяющими вести съемки в дневное и ночное время суток и даже при плохой видимости во время повышенного уровня туманности или дождей.