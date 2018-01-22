Биологи научились замедлять старение

Ученые из разных стран объединили усилия ради поиска методов, способствующих продлению жизни человека. Биологам удалось найти способ, замедляющий старение. Исследование проводилось на грызунах и привело к хорошим результатам.

Домбровский Сергей

По словам экспертов, для продления молодости нужно воздействовать на определенный белок, вырабатываемый организмом. На тестировании мыши, у которых блокировали данное вещество, жили на порядок дольше, нежели их сородичи. По мнению специалистов, такой способ неприменим к человеку, поскольку люди устроены гораздо сложнее, чем грызуны. Биологи нашли еще один метод, он заключается во вмешательстве в химические процессы печени. Ученые провели испытания на мышах и получили отличные результаты.По словам биологов, такой метод продления молодости можно использовать и на людях. Разработанные медицинские препараты меняют характер метаболизма в печени, это положительно воздействует на здоровье человека и продляет жизнь. Однако предположения экспертов требуют дальнейших исследователей, поэтому говорить о полном успехе еще рано.