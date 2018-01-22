Инопланетяне атакуют? В Японии в небе зафиксировали таинственное явление

Жители Японии были шокированы после того, как увидели невероятное зрелище в небе над островом Кюсю. Уфологи предположили, что это может быть признаком инопланетной жизни, а сами фотографии были распространены в социальных сетях.

Жители острова Кюсю в социальных сетях стали массово публиковать фотографии, которые показывают неопознанное таинственное явление в небе. По словам очевидцев, в небе внезапно появилась яркая дымка, которая меняла цвета. Местные жители стали опасаться того, что этот знак предвещает нападение пришельцев.

Светлана Славянская

Уфолог Ник Поуп говорит о проявлениях интеллектуальных инопланетян, который живут на Земле. Однако ученые утверждают, что необычное явление произошло из-за того, что в воздухе был повышенный уровень влажности.