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| | Инопланетяне атакуют? В Японии в небе зафиксировали таинственное явление

Инопланетяне атакуют? В Японии в небе зафиксировали таинственное явление

Сегодня, 09:04
Жители Японии были шокированы после того, как увидели невероятное зрелище в небе над островом Кюсю. Уфологи предположили, что это может быть признаком инопланетной жизни, а сами фотографии были распространены в социальных сетях.

Инопланетяне атакуют? В Японии в небе зафиксировали таинственное явление

 

Жители острова Кюсю в социальных сетях стали массово публиковать фотографии, которые показывают неопознанное таинственное явление в небе. По словам очевидцев, в небе внезапно появилась яркая дымка, которая меняла цвета. Местные жители стали опасаться того, что этот знак предвещает нападение пришельцев.

Инопланетяне атакуют? В Японии в небе зафиксировали таинственное явление

 

Уфолог Ник Поуп говорит о проявлениях интеллектуальных инопланетян, который живут на Земле. Однако ученые утверждают, что необычное явление произошло из-за того, что в воздухе был повышенный уровень влажности.
Светлана Славянская
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