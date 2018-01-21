Ученые создали простой тест на пригодность питьевой воды

Ученые британского университета Бата создали элементарный, не требующий вложения больших денег тест, способный проверить качество воды и ее пригодность к питью. Информацию об этом сообщают английские СМИ.

Домбровский Сергей

Основным элементом теста является бумага с графитовым электродом и слой электропроводящих бактерий. Стоимость устройства равняется 1,3 доллара США. Данное приспособление способно выявить наличие в воде вредных примесей, тяжелых металлов и прочих элементов, отрицательно влияющих на здоровье человека. По словам ученых, полоска бумаги экологически чистая и не стоит переживать по поводу негативных последствий от ее использования. Тема загрязнения питьевой воды актуальна в наше время. Особенно новая разработка поможет жителям Африки.На этом континенте люди чаще остальных жителей Земли сталкиваются с нехваткой питьевой воды. От недостатка живительной влаги каждые две минуты погибает ребенок на нашей планете. В Африке дети употребляют грязную воду с опасными бактериями и умирают. Специалисты рекомендуют правительствам разных стран обратить внимание на новую разработку. Она поможет путешественникам, когда они сталкиваются в пути с неочищенными водоемами.