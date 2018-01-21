Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Киска в шпагате: Зачем Волочкова покупает сама себе цветы?

От Редактора

Киска в шпагате: Зачем Волочкова покупает сама себе цветы?

Традиционная поза на все случаи жизни.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Ученые создали простой тест на пригодность питьевой воды

Ученые создали простой тест на пригодность питьевой воды

Вчера, 22:40
Ученые британского университета Бата создали элементарный, не требующий вложения больших денег тест, способный проверить качество воды и ее пригодность к питью. Информацию об этом сообщают английские СМИ.

Ученые создали простой тест на пригодность питьевой воды

 

Основным элементом теста является бумага с графитовым электродом и слой электропроводящих бактерий. Стоимость устройства равняется 1,3 доллара США. Данное приспособление способно выявить наличие в воде вредных примесей, тяжелых металлов и прочих элементов, отрицательно влияющих на здоровье человека. По словам ученых, полоска бумаги экологически чистая и не стоит переживать по поводу негативных последствий от ее использования. Тема загрязнения питьевой воды актуальна в наше время. Особенно новая разработка поможет жителям Африки.

На этом континенте люди чаще остальных жителей Земли сталкиваются с нехваткой питьевой воды. От недостатка живительной влаги каждые две минуты погибает ребенок на нашей планете. В Африке дети употребляют грязную воду с опасными бактериями и умирают. Специалисты рекомендуют правительствам разных стран обратить внимание на новую разработку. Она поможет путешественникам, когда они сталкиваются в пути с неочищенными водоемами.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Ученые: найдена причина загрязнения питьевой воды
Ученые: найдена причина загрязнения питьевой воды

Ученые выявили причину загрязнения питьевой воды. Специалисты заявляют, что это из-за недостачи селитры.

Активисты проверят качество питьевой воды в Москве
Активисты проверят качество питьевой воды в Москве

Сегодня в Москве активисты общественного движения «Местные» проверят качество питьевой воды, реализуемой в магазинах города. Акция приурочена ко Всемирному дню

Вода из рек Сочи пойдет на импорт в страны с нехваткой питьевой воды
Вода из рек Сочи пойдет на импорт в страны с нехваткой питьевой воды

Специалисты сообщают, что вода, добытая в сочинских реках, возможно, будет пускаться на экспорт в страны, у которых нехватка питьевой воды. Представители

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости