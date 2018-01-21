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| | Ученые назвали шокирующие причины рака шейки матки

Ученые назвали шокирующие причины рака шейки матки

Вчера, 15:47
Американские ученые проинформировали, что большое количество женщин во врем мире ежегодно умирают от рака шейки матки. Чтобы предотвратить смертельное заболевание, специалисты назвали основные причины его образования.

Ученые назвали шокирующие причины рака шейки матки

 

Медики сообщили, что рак шейки матки можно предотвратить с помощью регулярных скрининговых тестов и соответствующего последующего ухода. Кроме того, онкологию можно вылечить, если обнаружить её на ранней стадии. Рак шейки матки почти всегда вызывается вирусом папилломы человека, в США около 79 миллионов человек страдают от данного вируса. Некоторые типы ВПЧ могут вызывать генитальные бородавки, которые провоцируют патологические изменения шейки матки.

Вакцины против ВПЧ могут помочь предотвратить инфицирование как высокоприоритетных типов ВПЧ, которые могут привести к раку шейки матки, так и типов, которые вызывают генитальные бородавки. Способ лечения самого вируса не существует, но поставщики медицинских услуг имеют множество возможностей для лечения заболеваний, вызванных ВПЧ.
Светлана Славянская
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