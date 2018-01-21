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| | Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО

Сегодня, 14:25
Сведения были описаны в книге английской писательницы Джин Брэдли, которую она назвала «Люди должны узнать правду».

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО

 

По словам писательницы, это самое место - городок Рагби и всё графство Уорикшир. Она уверена в своих словах, поскольку сама неоднократно становилась свидетельницей появления НЛО, рассказали журналисты «ВладТайм». Первый раз она увидела корабль пришельцев, когда Джин с мужем ехали по обычной дороге в Англии. Внезапно их накрыло тёмное облако, которое впоследствии оказалось темью огромного треугольника. Женщина рассказывает, что сначала он медленно поднимался, а затем очень резко устремился вверх и исчез.

Другой случай, который до сих пор вызывает у неё кошмары, произошёл в 1994 году. Тогда она с мужем ехала по другой дороге в том же графстве. Пара остановилась, и неожиданно у них заглох мотор, выключилось радио, и время будто остановилось. Когда они добрались до пункта назначения, оказалось, что супруги опоздали на 20 минут, хотя для самих это было мгновением. Брэдли надеется вернуть воспоминания с помощью гипноза.
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