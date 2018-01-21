L’Oreal выращивает человеческую кожу для испытания косметических средств

Косметический бренд L’Oreal начал работу по воссозданию кожного покрова из донорских клеток. Выращенная кожа необходима для тестирования нового товара, разработанного специально для китайского потребителя.

Дарья Светозарова

Подчеркивается, что у представителей европеоидной и монголоидной расы разный тип кожи, поэтому косметические средства нужно разрабатывать, учитывая все отличия. В связи с этим специалисты шанхайского офиса L’Oreal проводят серию исследований, чтобы сделать свою продукцию пригодной для использования жителями Поднебесной. Для этого и начата процедура по выращиванию донорской кожи.L’Oreal – первый косметический бренд, который в лабораторных условиях начал производство кожи из клеток доноров. По заключению аналитиков, Китай является самым быстрорастущим рынком. Это и сподвигло компанию на использование инноваций, ориентированных на азиатских клиентов. При таких условиях уже к 2021 году L’Oreal достигнет в Китае уровня продаж в 40 миллиардов долларов, что существенно больше, чем будет на тот момент в США.