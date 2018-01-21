Ученые нашли в Солнечной системе второе светило-Нибиру

Американские ученые обнаружили в другом измерении Солнечной системы второй светило, которое назвали вторым Солнцем. Однако другие исследователи убеждены, что вместо звезды была найдена Нибиру.

Астроном Пол Кокс выдвинул теорию о двух светилах, присутствующих в Солнечной системе, за что его высмеяли коллеги. Но спустя два года ученый сделал публичное заявление и предоставил доказательства своей теории, после чего в научных кругах принялись говорить о тайной планете Нибиру, скрывающейся в другом измерении. Никто из людей не знает о существующем втором Солнце, NASA тщательно скрывает данные. Даже на старинных гравюрах встречается изображенные рядом Солнца. А Меркурий, двигающийся возле звезды, не представляет собой научную ошибку.Специалисты не исключают существование второй звезды в другом измерении, которое редко связывается в нашем мире. Если светило и появляется, то лишь в качестве предвестника катастрофы. Пока ученые не в состоянии дать объяснение таким аномалиям, поскольку это выходит за рамки науки.