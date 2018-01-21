Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Киска в шпагате: Зачем Волочкова покупает сама себе цветы?

От Редактора

Киска в шпагате: Зачем Волочкова покупает сама себе цветы?

Традиционная поза на все случаи жизни.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Ученые нашли в Солнечной системе второе светило-Нибиру

Ученые нашли в Солнечной системе второе светило-Нибиру

Вчера, 21:20
Американские ученые обнаружили в другом измерении Солнечной системы второй светило, которое назвали вторым Солнцем. Однако другие исследователи убеждены, что вместо звезды была найдена Нибиру.

 

Астроном Пол Кокс выдвинул теорию о двух светилах, присутствующих в Солнечной системе, за что его высмеяли коллеги. Но спустя два года ученый сделал публичное заявление и предоставил доказательства своей теории, после чего в научных кругах принялись говорить о тайной планете Нибиру, скрывающейся в другом измерении. Никто из людей не знает о существующем втором Солнце, NASA тщательно скрывает данные. Даже на старинных гравюрах встречается изображенные рядом Солнца. А Меркурий, двигающийся возле звезды, не представляет собой научную ошибку.

Специалисты не исключают существование второй звезды в другом измерении, которое редко связывается в нашем мире. Если светило и появляется, то лишь в качестве предвестника катастрофы. Пока ученые не в состоянии дать объяснение таким аномалиям, поскольку это выходит за рамки науки.
Новости по теме
В NASA заявили, что планета Нибиру выводит Солнечную систему из равновесия
В NASA заявили, что планета Нибиру выводит Солнечную систему из равновесия

Специалисты международного космического агентства NASA в который раз заявляют о том, что на краю Солнечной системы располагается огромная таинственная планета

Во Вселенной существует второе Солнце - ученые
Во Вселенной существует второе Солнце - ученые

Некоторые ученые придерживаются мнения о существовании второй звезды в нашей солнечной системе. Эта версия опубликована в зарубежном научном издании.

Ученые назвали Солнце похитителем планет
Ученые назвали Солнце похитителем планет

Нидерландские астрономы утверждают, что наше Солнце несколько миллиардов лет назад забрало около сотни ледяных планет у пролетавшей мимо него звезды. На

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости