Дефицит солнечного света зимой провоцирует ожирение

Причину набора лишнего веса у людей в зимнее время выяснили ученые. Как оказалось, виной всему дефицит солнечного света.

Свет Солнца способен оказывать влияние на подкожный жировой слой, сжигая лишний жир. Дело в определенной длине лучей, оказывающих эффект сжигания жира. Они проникают под кожу и воздействуют на липидные капли, способствуя их уменьшению и выводу из-под кожи. Исследователи отметили скопление липидов у жителей северных районов.Из-за острого дефицита солнечного света в организме липиды начинают накапливаться, из-за чего и возникает набор веса, характерный для зимы. Ученые убеждены в значимости исследования, которое позволит разработать методики для похудения с упором на открытие о значимости света Солнца.