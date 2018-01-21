В аэропорту США сняли на видео НЛО в форме светящегося шара

Пользователи Сети были шокированы, когда увидели реальные кадры НЛО, которые были сделаны очевидцами в аэропорту США. На данный момент светящимся неопознанным объектом заинтересовались американские уфологи.

Светлана Славянская

Сообщается, что в субботу вечером, 20 января, над аэропортом США пролетел огромный НЛО, который напоминал большой светящийся шар. Свидетелями инопланетного корабля стали множество пассажиров и персонал аэропорта. Люди стали снимать НЛО на камеры своих мобильных телефонов и теперь уникальные видеокадры уже можно увидеть в Сети.Интернет пользователи были шокированы, так как на видео четко видно, что по небу передвигается явно не самолет или вертолет. Кроме того, уфологи опровергли информацию, что над аэропортом пролетел метеорит.