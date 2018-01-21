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| | В аэропорту США сняли на видео НЛО в форме светящегося шара

В аэропорту США сняли на видео НЛО в форме светящегося шара

Сегодня, 11:03
Пользователи Сети были шокированы, когда увидели реальные кадры НЛО, которые были сделаны очевидцами в аэропорту США. На данный момент светящимся неопознанным объектом заинтересовались американские уфологи.

В аэропорту США сняли на видео НЛО в форме светящегося шара

 

Сообщается, что в субботу вечером, 20 января, над аэропортом США пролетел огромный НЛО, который напоминал большой светящийся шар. Свидетелями инопланетного корабля стали множество пассажиров и персонал аэропорта. Люди стали снимать НЛО на камеры своих мобильных телефонов и теперь уникальные видеокадры уже можно увидеть в Сети.


Интернет пользователи были шокированы, так как на видео четко видно, что по небу передвигается явно не самолет или вертолет. Кроме того, уфологи опровергли информацию, что над аэропортом пролетел метеорит.
Светлана Славянская
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