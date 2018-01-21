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| | Первые осколки рухнувшего метеорита найдены около Детройта

Первые осколки рухнувшего метеорита найдены около Детройта

Сегодня, 10:45
В минувший четверг, 18 января, первые осколки рухнувшего около Детройта метеорита были обнаружены специалистами. Об этом гласят данные Американского общества метеоров.

Первые осколки рухнувшего метеорита найдены около Детройта

 

Профессиональные охотники Ларри Аткинс и Роберт Уорд из Аризоны нашли недалеко от Детройта первые фрагменты упавшего метеорита. Аткинс является владельцем метеоритов космических связей, а его коллега занимается управлением данных космических тел. Эксперты продемонстрировали свою находку и прокомментировали произошедшее. "Это действительно впечатляющий экземпляр. Подумать только, два дня назад он находился в космосе в сотнях тысяч километров от Луны, а теперь я стою здесь, держа его в руке", - заметил Уорд, назвав день находки "отличным".

Фрагмент метеорита удалось обнаружить на берегу озера в Гамбурге. Ученые использовали сейсмические данные, спецоборудование и данные очевидцев в определении места падения объекта. Прежде, чем начать поиски, "охотники" запрашивают разрешение у землевладельцев.

Осколки астероидов или комет после вхождения в атмосферу Земли и достижения поверхности планеты становятся метеоритами и представляют собой ценность для коллекционеров.
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