Первые осколки рухнувшего метеорита найдены около Детройта

В минувший четверг, 18 января, первые осколки рухнувшего около Детройта метеорита были обнаружены специалистами. Об этом гласят данные Американского общества метеоров.

Профессиональные охотники Ларри Аткинс и Роберт Уорд из Аризоны нашли недалеко от Детройта первые фрагменты упавшего метеорита. Аткинс является владельцем метеоритов космических связей, а его коллега занимается управлением данных космических тел. Эксперты продемонстрировали свою находку и прокомментировали произошедшее. "Это действительно впечатляющий экземпляр. Подумать только, два дня назад он находился в космосе в сотнях тысяч километров от Луны, а теперь я стою здесь, держа его в руке", - заметил Уорд, назвав день находки "отличным".Фрагмент метеорита удалось обнаружить на берегу озера в Гамбурге. Ученые использовали сейсмические данные, спецоборудование и данные очевидцев в определении места падения объекта. Прежде, чем начать поиски, "охотники" запрашивают разрешение у землевладельцев.Осколки астероидов или комет после вхождения в атмосферу Земли и достижения поверхности планеты становятся метеоритами и представляют собой ценность для коллекционеров.