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| | Астрономы-новички за 48 часов нашли двойник Солнечной системы

Астрономы-новички за 48 часов нашли двойник Солнечной системы

Сегодня, 10:19
Новое открытие, представлявшее собой систему, в которую входит не менее пяти планет, получило название K2-138. Информация поступила от издания The Independent.

Астрономы-новички за 48 часов нашли двойник Солнечной системы

 

В осуществлении космического проекта принимали участие более 10 тысяч астрономов-любителей из разных уголков мира, которым удалось открыть систему планетарного типа, расположенную на расстоянии приблизительно 620 световых лет от Земли. В рамках своего масштабного исследования они подробно изучили сведения о 280 тысячах звездных систем, собранных исследователями-профессионалами, задействовав с этой целью специальную математическую программу на компьютерах.

Согласно полученным за 48 часов результатам, габариты открытых планет равны среднему числу между размерами Земли и Нептуна. Это открытие стало своеобразным прорывом для научного мира, поскольку впервые новички смогли превзойти профессионалов.
Пойда Анна
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