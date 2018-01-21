Астрономы-новички за 48 часов нашли двойник Солнечной системы

Новое открытие, представлявшее собой систему, в которую входит не менее пяти планет, получило название K2-138. Информация поступила от издания The Independent.

Пойда Анна

В осуществлении космического проекта принимали участие более 10 тысяч астрономов-любителей из разных уголков мира, которым удалось открыть систему планетарного типа, расположенную на расстоянии приблизительно 620 световых лет от Земли. В рамках своего масштабного исследования они подробно изучили сведения о 280 тысячах звездных систем, собранных исследователями-профессионалами, задействовав с этой целью специальную математическую программу на компьютерах.Согласно полученным за 48 часов результатам, габариты открытых планет равны среднему числу между размерами Земли и Нептуна. Это открытие стало своеобразным прорывом для научного мира, поскольку впервые новички смогли превзойти профессионалов.