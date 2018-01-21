Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода

Учёные исследовали несколько источников и провели соответствующие анализы для того, чтобы удостовериться, когда на самом деле на Земле появилась вода. По их мнению, это было раньше, чем они предполагали.

Публикация появилась в журнале Geochimica et Cosmochimica Acta, рассказывают журналисты «ВладТайм». При исследовании, помимо исторических данных, были проанализированы пробы воды теперешней. Также к работе подключили осколки такого типа метеорита, как ангрит, содержащего водород и углерод. Ангриты были сформированы в Солнечной системе, когда той было около двух миллионов лет (сейчас ей 4,57 миллиарда лет).На Землю, которой 4,54 миллиарда лет, они упали вскоре, чем принесли на планету воду. Учёные предполагают, что в те времена воды было намного больше, к тому же, она была и на других планетах, на которые падал ангрит. По мнению учёных, в недрах «голубой планеты» была и своя вода, однако из-за низких температур она не прорывалась наружу. До тех пор, пока её состояние не нарушил прилёт ангрита.