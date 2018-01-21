Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода

Публикация появилась в журнале Geochimica et Cosmochimica Acta, рассказывают журналисты «ВладТайм». При исследовании, помимо исторических данных, были проанализированы пробы воды теперешней. Также к работе подключили осколки такого типа метеорита, как ангрит, содержащего водород и углерод. Ангриты были сформированы в Солнечной системе, когда той было около двух миллионов лет (сейчас ей 4,57 миллиарда лет).
На Землю, которой 4,54 миллиарда лет, они упали вскоре, чем принесли на планету воду. Учёные предполагают, что в те времена воды было намного больше, к тому же, она была и на других планетах, на которые падал ангрит. По мнению учёных, в недрах «голубой планеты» была и своя вода, однако из-за низких температур она не прорывалась наружу. До тех пор, пока её состояние не нарушил прилёт ангрита.